Российский рынок акций вырос на фоне улучшения внешней конъюнктуры

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил торги ростом на фоне улучшения внешней конъюнктуры. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, достигнув 3 658,27 пункта (+0,4%), долларовый индекс РТС поднялся на 0,97% - до 1 550,64 пункта.

Доллар снижается на 0,8% - до 74,2644 рубля, евро - на 0,45%, до 89,475 рубля.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет около 0,78%, однако продолжает торговаться в районе $68 за баррель на фоне ожидания смягчения карантинных ограничений в Европе и США.

При этом в геополитической плоскости интерес к российским активам поддерживается подтверждающей информацией о подготовке встречи президентов России и США, отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Фактором со знаком минус остается тяжелая эпидемиологическая ситуация в Индии, где установлен очередной антирекорд по суточному приросту заболевших.

Корпоративный сектор

В лидерах роста оказались бумаги "Полюс золота" (+2,97%), En+ Group (+2,41%), ПИКа (+1,99%) и "Русала" (+1,93%). "Бумаги золотопромышленной компании восстанавливаются после провала ранее к 13854 рублям и успешно возвращаются к 14 615 рублям, а также могут вырасти до 14 705 рублей. Дальнейшая динамика будет зависеть от рыночной конъюнктуры: если цена на золото пробьет $1 800, то бумаги промышленных компаний этого сектора тоже подорожают", - полагает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

"Русал" же поддерживал скачок цен на алюминий, которые в четверг достигли очередного максимума с апреля 2018 года - в районе $2486,5 за тонну, добавляет аналитик "Велес капитала" Елена Кожухова.

В лидерах снижения бумаги "Юнипро" (-1,77%), которые упали после данных о сокращении чистой прибыли по МСФО в I квартале на 15,3%, а также рекомендации по выплате дивидендов по итогам 2020 года в размере около 8 млрд рублей, или 13 копеек за бумагу.

Рынок завтра

"В пятницу рынки обратят внимание на апрельский отчет по американскому рынку труда, в том числе изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы. Стоит отметить, что слишком уверенные результаты могут рассматриваться как сигнал для ФРС к более скорому сворачиванию сверхмягкой денежно-кредитной политики", - считает Бахтин.

При этом в преддверии очередных длинных праздничных выходных, на российском рынке могут возобладать более осторожные настроения. По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в пятницу может формироваться в пределах 3575-3655 пунктов, курс доллара - 74,2-75,2 рубля.