В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги со счетов россиян

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Мошенники используют три наиболее опасных способа для хищения денег с банковских счетов россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Мошенничество с бонусами банка, выкуп за данные и другие киберугрозы в 2021 году

"Основным и наиболее опасным способом, используемым злоумышленниками, является хищение денежных средств с банковских счетов граждан путем направления в банки распоряжений о перечислении денежных средств на счета, подконтрольные преступникам", - сказал собеседник агентства.

Еще один способ - это использование мошенниками мобильной связи и SIP-телефонии. "Они звонят потенциальным жертвам, выманивают у них конфиденциальную информацию, а затем тайно проникают в систему дистанционного банковского обслуживания и похищают хранившиеся там деньги", - рассказали в МВД.

"В других случаях аферисты побуждают потерпевшего к самостоятельному совершению действий по переводу денежных средств", - добавил представитель министерства.

В МВД подчеркнули, что жертвой таких преступлений может стать любой человек, если не будет следовать простым правилам безопасности.

По данным Генпрокуратуры, в России за первые три месяца 2021 года было зарегистрировано более 85 тыс. различных мошенничеств, почти 70% из них совершены при помощи интернета или мобильного телефона. По сравнению с прошлым годом число кибермошенничеств выросло более чем на четверть - до 58,6 тыс. Кратный рост количества таких преступных деяний отмечен в Санкт-Петербурге (2,7 тыс.), Ленинградской (669), Тульской (649) областях, Дагестане (185) и Ингушетии (32).