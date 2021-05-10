Президент Японской ассоциации бизнеса уйдет в отставку по состоянию здоровья

ТОКИО, 10 мая. /ТАСС/. Президент Японской ассоциации бизнеса Хироаки Наканиси в июне уйдет в отставку по состоянию здоровья. Об этом в понедельник сообщило агентство Кyodo.

Оно отмечает, что отставка 75-летнего главы ассоциации связана с обострившейся лимфомой. Наканиси стал 14-м президентом Японской ассоциации бизнеса в 2018 году. С 2010 года он также возглавляет японскую корпорацию Hitachi.

По данным Кyodo, новым президентом ассоциации будет избран глава крупной химической корпорации Sumitomo Chemical 70-летний Масакадзу Токура.