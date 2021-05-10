Panasonic завершил финансовый год с самыми низкими за 25 лет продажами

ТОКИО, 10 мая. /ТАСС/. Японская компания Panasonic закончила 2020 финансовый год (завершился 31 марта 2021 года) с самым низким объемом продаж за последние 25 лет. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник отчетные данные компании.

Согласно опубликованным данным, продажи корпорации в минувшем финансовом году составили 6,69 трлн иен (около $63 млрд), что на 11% меньше, чем годом ранее. Общая прибыль корпорации за год снизилась на 27% и вышла на отметку в 165,1 млрд иен ($1,5 млрд). В качестве основного фактора снижения продаж и прибыли корпорации отметила ситуацию с распространением в мире коронавируса.

В то же время в Panasonic рассчитывают, что в 2021 финансовом году (начался 1 апреля 2021 года) на фоне общего восстановления экономики корпорации удастся продемонстрировать рост продаж и общей прибыли. В частности, в компании рассчитывают на рост общей прибыли в размере 28%.