Суд вынесет решение по спору "Газпрома" с турецкой Akfel Gaz о цене на газ в июне

СТОКГОЛЬМ, 10 мая. /ТАСС/. Апелляционный суд округа Свеа вынесет 8 июня решение после судебных слушаний по спору между "Газпромом" и частным турецким импортером газа Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.S. о пересмотре контрактной цены поставок. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в судебной инстанции в понедельник.

"Вердикт будет объявлен в 11:00 (12:00 мск) 8 июня 2021 года", - отметила представитель апелляционного суда Эмма Петтерссон.

В феврале 2017 года "Газпром экспорт" направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма уведомление о начале арбитражного разбирательства по пересмотру контрактной цены против нескольких частных турецких компаний, в том числе Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.S. Тогда решение было принято в пользу "Газпрома". Турецкая компания обжаловала его в Апелляционном суде округа Свеа в Швеции с целью отмены решения арбитражного трибунала.

Ранее сообщалось, что аналогичную жалобу подал другой турецкий импортер - компания Enerco Enerji A.S. Эти слушания назначены на 7-10 сентября 2021 года.