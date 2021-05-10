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ПМЭФ-2021
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Путин планирует принять участие в пленарном заседании ПМЭФ в очном формате

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует принять участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в очном формате. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Планируется очно", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в понедельник президент сообщил, что после вакцинации от коронавируса (первый компонент прививки он получил 23 марта, второй - 14 апреля) анализы от 9 мая показали у него хороший результат по антителам. В беседе с журналистами Путин пояснил, что "сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности", который у него оказался на уровне 15. По оценкам врачей, добавил глава государства, "это хороший результат".

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня. Он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. При этом, в частности, канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил свое участие в планерном заседании ПМЭФ в качестве одного из главных гостей в видеоформате.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПМЭФ-2021
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