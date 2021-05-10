Эксперт считает, что кризис после пандемии будет краткосрочным

ПАРИЖ, 10 мая. /ТАСС/. Спад в экономике на фоне пандемии коронавируса будет не таким продолжительным, как после банковского кризиса 2008 года, однако восстановление после него может быть достаточно длительным. Такое мнение высказал главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн в интервью газете Le Monde .

"По сравнению с десятилетием после финансового кризиса 2008 года пандемия станет событием двух-трех лет. Спад будет краткосрочнее, а шрамы - менее глубокими", - констатировал собеседник издания. Он также призвал не беспокоиться насчет роста госдолга: в отличие от 2008 года, процентная ставка долговых облигаций стала заметно ниже, а срок погашения облигаций увеличился. "Финансовое бремя этих больших долгов будет очень слабым", - уверен экономист.

В то же время, по его словам, обеспокоенность вызывают долгосрочные эффекты от коронавирусных ограничений, особенно в сфере образования и здравоохранения. "Мир уже не будет прежним, нас ждут структурные изменения, будут победители и проигравшие. Те, кто работает в административных центрах, занимаются обслуживанием офисов, или работники сферы путешествий, например, пострадали сильнее, чем те, кто может продолжать работу удаленно, как например, IT-специалисты", - сказал Лейн.

По его словам переход в фазу роста можно будет ожидать уже в мае-июне, однако "даже при условии динамичного роста в оставшееся время до конца года, еврозона выйдет на уровень ВВП 2019 года лишь следующей весной". Сравнимые с 2019 годом показатели на рынке труда следует ожидать и того позже - примерно к 2023 году. "Путь будет долгим. Потребуются продолжительные бюджетные и монетарные интервенции, чтобы поддержать это восстановление", - констатировал Лейн.