Индексы Мосбиржи и РТС 10 мая торговались разнонаправлено

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи к завершению торгов увеличился на 0,33%, до 3 694,78 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,43%, до 1 570,78 пункта. Доллар по отношению к рублю на 18:53 мск вырос на 0,33%, до 74,11 руб., а евро - на 0,41%, до 90,19 руб.

"Завершение цикла активного наращивания госдолга США и постепенное снижение на этом фоне оценочных геополитических рисков, а также стабильность сырьевых цен продолжают поддерживать рыночный спрос в рамках среднесрочной тенденции", - отметил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе $68,2 за баррель.

Рынок акций

Сравнительно слабо выглядят акции девелоперских компаний: ПИК, группы "Эталон" и ЛСР. "Ключевым фактором для ослабления спроса в секторе стала, как представляется, новость о том, что Сбербанк с 7 мая повысит ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта на новостройки и готовое жилье. По ипотеке с господдержкой ставка не изменится, останется на уровне 5,75%", - пояснил Осин.

В лидерах повышения бумаги "Русала" на фоне ожиданий рынком возврата компании к выплатам дивидендов. "В четверг появилось сообщение с анонсом заседания Совета директоров компании, назначенного на 18 мая, в повестке которого есть вопрос о дивидендах. Компания несколько лет не выплачивала дивиденды акционерам, но фактор высоких цен на алюминий предполагает повышение шансов того, что "Русал" вернется к данной практике в среднесрочной перспективе", - добавил Осин.

Акции TCS Group, возможно, отыгрывают ростом ожидания пересмотра с повышением рыночных оценок справедливой стоимости компании после выхода во вторник МСФО за первый квартал. Подобный сценарий уже был реализован в этом году для бумаг ВТБ и Сбербанка.

Целевые диапазоны закрытия вторника "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 625-3 730 пунктов, 73,60-74,70 руб. и 89,85-90,55 руб. соответственно.