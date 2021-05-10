В США заявили, что атаку на Colonial Pipeline совершили уголовники, а не какая-то страна

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Правительство США считает в настоящее время, что кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершили уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide, а не какое-то государство. Об этом сообщила в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер.

"В настоящее время мы считаем, что DarkSide - это уголовное действующее лицо. Но наше разведывательное сообщество, разумеется, изучает этот вопрос [дополнительно]", - сказала представитель Белого дома.

В связи с этим у нее вновь поинтересовались, идет ли речь о возможной причастности к упомянутой хакерской атаки какой-то страны. "Как я упомянула минуту назад, мы в настоящее время считаем, что речь идет об уголовных элементах. Тем не менее наше разведывательное сообщество, конечно, ищет любые связи с какими бы то ни было государствами. Если у нас появится такая дополнительная информация, то мы ее изучим глубже", - ответила Нюбергер.

То есть власти США в настоящее время не указывают в этом случае ни на какую конкретную страну, спросили у советника американского лидера. "Нет, не указываем", - сказала на это Нюбергер.

Последствия атаки

Colonial Pipeline не пострадал в результате хакерской атаки, его эксплуатацию можно быстро восстановить, уточнила также советник президент США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.

"На данный момент Colonial сообщила нам, что он [нефтепровод] не пострадал и может вернуться в сеть достаточно быстро", - сказала она.

Шервуд-Рэндалл подчеркнула, что в настоящий момент дефицита в поставках топлива нет.