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YouTube заблокировал интервью RT с вирусологом Дмитрием Львовым

Администрация видеохостинга в своем письме сообщила изданию о "недостоверной медицинской информации", содержащейся в интервью

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube заблокировал интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым. В течение семи дней оно будет удалено с платформы, сообщается в понедельник в Telegram-канале RT на русском языке.

Уточняется, что администрация YouTube в своем письме сообщила RT о "недостоверной медицинской информации", содержащейся в интервью. Что именно является недостоверным, телеканалу не пояснили.

Ранее перевод этого интервью также был заблокирован на английском канале, добавили в RT.

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