YouTube заблокировал интервью RT с вирусологом Дмитрием Львовым

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube заблокировал интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым. В течение семи дней оно будет удалено с платформы, сообщается в понедельник в Telegram-канале RT на русском языке.

Уточняется, что администрация YouTube в своем письме сообщила RT о "недостоверной медицинской информации", содержащейся в интервью. Что именно является недостоверным, телеканалу не пояснили.

Ранее перевод этого интервью также был заблокирован на английском канале, добавили в RT.