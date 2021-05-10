Spiegel: военные проекты ФРГ находятся под угрозой из-за проблем с финансированием

ТАСС, 10 мая. Осуществление многих крупных проектов Бундесвера находится под угрозой из-за неутвержденного финансирования. Об этом в понедельник сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на имеющийся в его распоряжении конфиденциальный документ Министерства обороны ФРГ.

Речь, в частности, идет о разработке истребителя в рамках программы FCAS (Future Combat Air System) - крупнейшего европейского проекта в сфере вооружений общей стоимостью около €100 млрд. Кроме того, финансирование не обеспечено для проекта по созданию танка, над которым Германия работает совместно с Францией, а также для проекта по разработке подводной лодки, в котором участвует Норвегия.

Согласно документу, не выделены средства и на закупку новых патрульных самолетов Boeing P-8A, двух танкеров для ВМФ и новых служебных катеров.

Также не обеспечено финансирование проекта Pegasus. Вместо этого планируется приобретение трех самолетов Bombardier Global 6000, способных перехватывать радиопередачи и обнаруживать датчики ПВО.

"Проблемы финансирования, в частности, возникают из-за резкого сокращения бюджетных средств после 2022 года", - цитирует издание документ оборонного ведомства.

Как отмечает Der Spiegel, все указанные проекты должны быть представлены в бюджетном комитете Бундестага до конца июня. В таком случае решение по ним может быть принято до выборов в Бундестаг, которые состоятся 26 сентября 2021 года.