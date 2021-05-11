Bloomberg: Colonial Pipeline после кибератаки планирует возобновить работу к выходным

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Крупнейшая американская трубопроводная компания Colonial Pipeline намерена уже к выходным полностью восстановить свою работу после кибератаки на прошлой неделе, приведшей к временной приостановке ее деятельности. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg .

По его сведениям, работа сегментов трубопровода, ведущего от штата Техас к штату Нью-Джерси, постепенно возобновляется, основные операционные мощности Colonial Pipeline будут вновь введены в строй уже к концу этой недели. Как отмечает агентство, пока неясно, хватит ли региональным операторам имеющихся запасов, чтобы продержаться до этого срока: для экстренных поставок топлива из Техаса в Атланту (штат Джорджия) и другие города на северо-востоке страны были задействованы бензовозы. Международному аэропорту Филадельфии (штат Пенсильвания) уже вскоре потребуется дополнительное топливо для заправки самолетов.

Как заявили ранее в Colonial Pipeline, речь идет о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва кибератаки не выплатит сумму, которую требуют вымогатели. По данным американских СМИ, в результате атаки преступники получили до 100 Гб данных. На фоне инцидента компания вынуждена была временно приостановить работу.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер на брифинге в понедельник сообщила, что кибератаку, по мнению властей США, совершили уголовные элементы - группа хакеров, именующая себя DarkSide, - а не какое-то государство. Помимо этого, президент США Джо Байден заявил, что у "разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель действующих субъектов находится в России", на российской стороне "лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "Россия не имеет к этому никакого отношения".