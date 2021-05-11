"Известия": ЦБ планирует упростить процедуру возврата похищенных кибермошенниками средств

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Банк России разрабатывает законопроект, позволяющий автоматически блокировать переведенную на счет кибермошенников или посредников сумму денег после обращения пострадавших, а также упрощенную судебную процедуру без привлечения истца и ответчика. Об этом газете "Известия" сообщил замначальника департамента информбезопасности регулятора Артем Сычев.

Мошенничество с бонусами банка, выкуп за данные и другие киберугрозы в 2021 году

"Мы хотим, чтобы по этой части была отдельная ускоренная судебная процедура, - пояснил Сычев. - То есть деньги бы оперативно замораживались на счете, а потом их конечная судьба решалась бы в ускоренном судебном порядке. В Англии такие дела разбираются аналогичным способом с вполне понятным закрытым перечнем доказательной базы, порядок этот предусматривает отсутствие необходимости присутствия на судебных заседаниях и стороны истца, и стороны ответчика", - отметил Сычев "Известиям".

Он уточнил, что речь идет о возможности вынесения заочного решения по делу о возврате средств.

По данным издания, в 50% случаев мошенники снимают похищенные деньги в течение часа после перевода, в 47% - в течение двух-трех часов, а в 3% - в течение суток. Кроме того, кибермошенники могут использовать цепочку переводов, а в качестве первого получателя указать подставное лицо (дропа). На данный момент банки не имеют правовых оснований блокировать зачисленные на счет мошенников средства. "Если деньги попали на счет дропа, то распоряжаться деньгами может только он. Возврат этих денег возможен по судебному решению. Чтобы оно состоялось, необходимо полностью реализовать цепочку оперативно-следственных мероприятий и закрыть уголовное дело. Разумеется, пока весь этот процесс будет разворачиваться, деньги успеют сто раз снять с карты", - пояснил Сычев.

О законопроектах по возврату переведенных злоумышленникам средств

В пресс-службе Минфина газете уточнили, что в настоящее время законодательные меры по возврату переведенных злоумышленникам средств прорабатывается ведомством.

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков также сообщил газете о подготовке законодательной инициативы, предполагающей автоматическую блокировку на 25 дней оспариваемой суммы на счете получателя. Предлагаемые изменения дали бы возможность повысить долю возврата до 15-30% от общего объема похищенных средств, добавили в АБР. Однако в АБР предлагают дать банкам право сообщать пострадавшему данные владельца счета, куда были переведены деньги, достаточные для подачи искового заявления в суд. Тогда дело будет переведено в гражданско-правовую форму из уголовной, в таком случае пострадавший смог бы самостоятельно требовать возмещения ущерба в суде.

В ЦБ данное предложение не поддерживают. "Оно точно непроходное, поскольку в явном виде нарушает права граждан, так как нельзя передавать персональные данные без согласия их владельца. Кроме того, граждане сами не должны в этом разбираться", - отметил замначальника департамента информбезопасности регулятора.