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Байден поручил ведомствам предотвратить дефицит топлива из-за ситуации с Colonial Pipeline

Процесс восстановления работы компании уже запущен
© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Администрация США отслеживает ситуацию с нехваткой поставок топлива в некоторых частях юго-востока страны и рассматривает различные меры реагирования. Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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"Президент США Джо Байден продолжает регулярно получать информацию о ситуации с [трубопроводной компанией] Colonial Pipeline. Администрация продолжает оценивать влияние инцидента на поставки топлива на восточном побережье, - сказала Псаки. - Мы отслеживаем нехватку поставок топлива в [некоторых] частях юго-востока и оцениваем, какие действия администрация может предпринять для максимального смягчения эффекта. Президент поручил федеральным ведомствам задействовать свои ресурсы в плане помощи сокращения дефицита там, где он может возникнуть".

Согласно заявлению компании Colonial Pipeline, кибератака на ее системы была осуществлена с применением вируса-вымогателя. Речь идет о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва кибератаки не выплатит сумму, которую требуют вымогатели. По данным американских СМИ, в результате атаки преступники получили до 100 Гб данных. На фоне инцидента компания вынуждена была временно приостановить работу. По словам руководства, уже запущен процесс восстановления работы и возвращения к деятельности в штатном режиме.

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