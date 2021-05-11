В Минприроды подсчитали, что леса России поглощают более 1 млрд тонн углекислого газа

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов считает, что российские леса способны поглощать свыше миллиарда тонн углекислого газа (СО2) в год. Об этом он сообщил в интервью изданию РБК, опубликованном во вторник.

"В рамках методологии, которую мы видим сегодня, наше поглощение больше 1 млрд т [в год]. Мы считаем, что эти цифры обоснованны и с ними будем работать, в том числе с международным сообществом", - отметил глава ведомства РБК.

Козлов добавил, что новая оценка поглощающей способности российских лесов на международном уровне может быть ратифицирована уже в следующем году. "Наши международные коллеги ежедневно занимаются написанием требований, стандартов в рамках климатических ограничений", - добавил глава Минприроды.

В конце апреля вице-президент "Лукойла" по стратегическому планированию Леонид Федун высказывал мнение, что к 2050 году Россия сможет поглощать парниковые газы в объеме до двух млрд тонн СО2 эквивалента.