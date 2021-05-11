В Минприроды заявили, что лишь 2% экологических штрафов в 2020 году потратили на экологию

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Только 2% экологических штрафов в 2020 году были направлены на защиту окружающей среды. Об этом глава Минприроды Александр Козлов сообщил в интервью изданию РБК, опубликованном во вторник.

"Кроме того, мы с коллегами из Росприроднадзора взяли базу экологических штрафов примерно на 23 млрд руб. [за 2020 год] и обнаружили, что они идут в разные уровни бюджета (муниципальный, региональный, федеральный) и расходуются на те нужды, которые руководители посчитают необходимыми. Но только 2% из них были потрачены на экологическую повестку. Мы подготовили предложение, чтобы была возможность тратить их именно на экологию, и благодарны президенту Владимиру Путину, который в своем послании особо отразил, что вопросы, связанные со штрафами за вред природе, должны быть "окрашены", - отметил Козлов изданию.

По словам главы министерства, средства от штрафа "Норникеля" за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 года предложено потратить на рекультивацию химкомбината "Енисей" в Красноярске, а также на усиление службы Росприроднадзора лабораториями и мощностями и поддержку сотрудников службы.

В ходе послания Федеральному собранию Путин поручил ускорить принятие закона, устанавливающего финансовую ответственность предприятий за нанесение экологического вреда, а также предложил "окрасить" экологические платежи, поступающие в федеральный бюджет. Кроме того, глава государства отмечал, что принцип "загрязнитель платит" должен в полной мере работать и в сфере обращения с отходами, чтобы обеспечить переход к экономике замкнутого цикла.