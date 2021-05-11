"Победа" летом будет выполнять рейсы в 14 городов из Шереметьево

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" в лечение лета 2021 года будет выполнять из аэропорта Шереметьево рейсы в 14 российских городов. Об этом журналистам сообщил гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.

"Всего в летнем расписании "Победы" из Шереметьево запланированы рейсы по 14 внутрироссийским направлениям", - сказал он.

С сегодняшнего дня два раза в день выполняются рейсы в Пермь, начались полеты в Махачкалу и Чебоксары, отметил гендиректор. С 1 июня будут запущены рейсы в Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Санкт-Петербург, Сочи и Уфу; со 2 июня - Петрозаводск. С 1 июля начнутся полеты в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск.

По словам Калмыкова, в летнем сезоне из Шереметьево будет выполняться до 20 рейсов в сутки.

Лоукостер начал полеты из Шереметьево 1 мая. До этого момента компания использовала только аэропорт Внуково. Как ранее сообщал Калмыков, "Победа" не рассматривает полный уход из Внуково. Парк самолетов, которым сейчас оперирует "Победа", продолжит базироваться во Внуково, для полетов из Шереметьево будут использоваться самолеты Boeing 737, переданные из парка "Аэрофлота".