Доходы главы Крыма снизились в 2020 году почти на 1 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Доходы главы Республики Крым Сергея Аксенова в 2020 году снизились, составив 3,4 млн рублей, а доходы его супруги выросли до 23,35 млн, следует из документа, опубликованного во вторник на сайте Совета министров республики.

По итогам 2019 года Аксенов задекларировал доход в размере 4,3 млн рублей, годом ранее - 2,919 млн рублей. Его супруга заявила 14,6 млн рублей доходов по итогам 2019 года.

Как и в декларации, поданной годом ранее, за Аксеновым не числится ни недвижимости, ни транспортных средств, в пользовании у него находятся дом площадью 577,5 кв. м и земельный участок на 607 кв. м. Эти же дом и участок находятся в пользовании у его жены, также ей принадлежат еще два участка площадью 961 и 370 кв. м.

На супругу главы республики также зарегистрирован автомобиль BMW 750 Li xDrive. В декларации, поданной за 2019 год, она также указывала две квартиры площадью 66,3 кв. м и 30,6 кв. м, сейчас их нет в документе. Однако за ней числится другое недвижимое имущество - девять нежилых помещений.