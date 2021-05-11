Экспортные цены на российскую пшеницу выросли за майские каникулы на $21

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием протеина 12,5% выросли за майские каникулы на $21 и достигли $274 за тонну. Об этом говорится в сообщении аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"За майские каникулы черноморская пшеница заметно подорожала. Средние котировки на пшеницу 12,5% укрепились за последние две недели на $21, до $274 за тонну", - отмечается в сообщении.

Эксперты добавили, что рост цен был поддержан стремительным укреплением цен на мировых биржах. Так, котировки на пшеницу на биржах в Париже и Чикаго за первую неделю мая прибавили 4-6%. "Основной фактор роста остается прежним - ралли на рынке кукурузы, стремительно дорожающей в мире на фоне надвигающегося неурожая в Бразилии. За прошлую неделю котировки на кукурузу в Чикаго выросли примерно на 9%", - отмечают аналитики.

По их данным, со второй половины апреля начали оживляться экспортеры в портах. Некоторые после паузы возобновили закупки, цены спроса уверенно растут, достигнув к концу прошлой недели 15 тыс. 600 руб. за тонну, что более чем на 3% превышает показатель конца апреля. Эксперты "Совэкон" ожидают сохранения этой тенденции и заметного расширения спроса внутренних потребителей, запасы у которых, "весьма вероятно", низки.

По данным Росстата, на 1 апреля 2021 года запасы у переработчиков составили всего 5,3 млн т (-27% по сравнению с прошлым годом, рекордно низкий показатель за последние годы). Это отчасти компенсируется высокими запасами зерна у сельхозпроизводителей - 8,5 млн т, что на 38% выше показателя на аналогичную дату 2020 года. Общий объем запасов оказался немного выше, чем в прошлом году - 13,8 млн т против 13,4 млн т.