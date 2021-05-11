Крупнейший банк Крыма за год увеличил объемы ипотечного кредитования в 2,2 раза

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма - РНКБ - выдал ипотечные кредиты на 9,3 млрд рублей с начала 2021 года, это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Всего за четыре месяца 2021 года РНКБ выдал ипотечных кредитов на 9,3 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказали в пресс-службе.

В апреле 2021 года банк РНКБ установил рекорд по ежемесячным выдачам ипотеки в Крыму с момента начала работы ипотечных программ весной 2015 года, сообщили в банке. Всего было выдано ипотечных кредитов на более 3,3 млрд рублей, это в 3,8 раза больше, чем в апреле 2020 года. В среднем в апреле банк выдавал до 50 ипотечных кредитов в день. При этом более 732 млн рублей выдано в рамках программы льготной ипотеки на новостройки, это 66% от общего объема кредитов на приобретение жилья на первичном рынке.

Увеличение объемов ипотечного кредитования является для банка одной из первоочередных задач, прокомментировал ТАСС председатель правления РНКБ Михаил Якунин. "Для этого мы постоянно совершенствуем процесс оформления ипотеки, и уже более 90% выдач кредитов на приобретение жилья в новостройках проходит полностью в электронном виде. В ближайшее время такая возможность появится и у тех, кто приобретает в ипотеку жилье на вторичном рынке", - сказал он.

РНКБ банк - системообразующий банк Республики Крым со стопроцентным государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.