МИД Греции: Афины и Москва согласуют дату возобновления авиасообщения на следующей неделе

АФИНЫ, 11 мая. /ТАСС/. Греция и Россия согласуют дату возобновления авиасообщения на следующей неделе. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы греческого МИД по итогам видеоконференции, которую провели сопредседатели смешанной межправительственной российско-греческой комиссии - первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис и министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Согласно сообщению МИД, "общее намерение Греции и России, во-первых, ускорить процедуры взаимного признания свидетельств о вакцинации, а, во-вторых, согласовать дату начала полетов между двумя странами" выразили обе стороны. Туристическая отрасль Греции возобновляет работу 15 мая.

"Как отметил Варвициотис, авиакомпании считают повышенным интерес к поездкам российских граждан в летнее время по греческим направлениям. По этой причине два министра согласились снова связаться на следующей неделе, чтобы окончательно согласовать дату начала полетов на основе последних эпидемиологических данных", - отметили в МИД.

Варвициотис подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Греции благополучна, а от коронавируса ежедневно вакцинируется порядка 1% населения республики.

В видеоконференции также приняли участие заместитель министра инфраструктуры и транспорта Иоаннис Кефалояннис, генеральный секретарь по международным экономическим отношениям Иоаннис Смирлис, генеральный секретарь по политике и развитию туризма Вики Лоизу, руководитель Управления гражданской авиации Йоргос Дрицакос и член комитета экспертов министерства здравоохранения Гикас Майоркинис.