Темпы роста возобновляемой энергетики в мире в 2020 году достигли максимума за 20 лет

ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. Темпы роста возобновляемой энергетики в мире достигли в 2020 году максимума за последние два десятилетия - 45% , несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом сообщило во вторник Международное энергетическое агентство (МЭА).

Правительствам необходимо "развивать это многообещающее направление, способствуя увеличению инвестиций в солнечную и ветровую энергию и в другие ключевые возобновляемые технологии, такие как геотермальная энергетика, гидро- и биоэнергетика", отметил глава МЭА Фатих Бирол.

"Масштабное расширение производства экологически чистой электроэнергии необходимо для того, чтобы мир достиг своей цели - "нулевого уровня выбросов", - добавил он.

В отчете Международного энергетического агентства говорится, что реализация проектов в области возобновляемых источников энергии в 2020 году стала своего рода "переломным моментом" для мировой индустрии. Мощности ветряной энергетики за минувший год, по его данным, удвоились, а темпы роста солнечной энергетики составили почти 50%, превысив соответствующие показатели до пандемии. Эксперты объясняют это повышением интереса к экологически чистой энергии со стороны правительств и корпораций.

В число лидеров по развитию возобновляемой энергетики вошел Китай, на долю которого в течение нескольких лет приходилось около 40% мирового прироста мощностей в этой сфере. Эта страна также стала одним из крупнейших поставщиков сырья и материалов, необходимых для производства ветряных турбин и солнечных панелей, включая кремний, стекло, сталь, медь, редкоземельные металлы. Однако КНР является и крупнейшим в мире эмитентом парниковых газов из-за использования работающих на угле электростанций.