В ФБР возложили ответственность за кибератаку на Colonial Pipeline на преступников

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Специалисты Федерального бюро расследований (ФБР) США уверены в том, что ответственность за кибератаку на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline несут уголовные элементы, а не власти какого-то государства. Об этом сообщил во вторник исполняющий обязанности руководителя Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США Брэндон Уэйлс.

"ФБР активно расследует инцидент с Colonial Pipeline. Могу сказать, что они [эксперты бюро] уверенно возложили ответственность за этот инцидент на группу [хакеров, именующую себя] DarkSide, которая применяет вирус-вымогатель. Это преступное предприятие", - заявил Уэйлс, выступая на слушаниях в комитете по внутренней безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США.

"И не вызывает удивления, что преступное предприятие бьет по все более важным целям в ходе операций с применением вируса-вымогателя. Мы видели это на протяжении последних двух лет. Они бьют по все более крупным игрокам, чтобы получать более крупные выкупы. В прошлом году суммы выкупов выросли [в США] до примерно $300 тыс. в случаях с небольшими [компаниями] и до миллионов долларов в случаях с крупными [компаниями]", - подчеркнул и. о. главы CISA. Это ведомство работает в структуре Министерства внутренней безопасности США.

Как пояснили ранее в компании Colonial Pipeline, речь идет об атаке с применением вируса, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит требуемую вымогателями сумму. По данным американских СМИ, в результате атаки преступники получили до 100 Гб данных. Фирма была вынуждена приостановить работу. По свидетельству ее руководства, запущен процесс восстановления работы и возвращения к деятельности в штатном режиме. По трубопроводу этой фирмы, который идет из Техаса в Нью-Джерси, транспортируется порядка 45% топлива, потребляемого на восточном побережье США.

Президент США Джо Байден в понедельник высказал предложение, что преступные элементы, осуществившие хакерскую атаку на Colonial Pipeline, могут находиться в России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не имеет к этой кибератаке никакого отношения. Посольство России в США отвергло "безосновательные измышления отдельных журналистов" о возможной причастности Москвы к данной хакерской атаке.