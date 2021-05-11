ФАС предложила нефтяникам нарастить запасы керосина на случай восстановления авиасообщения

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Власти РФ рекомендовали нефтяникам нарастить запасы авиакеросина на случай восстановления авиасообщения, которое может спровоцировать рост цен на этот вид топлива. Об этом говорится в протоколе заседания биржевого комитета ФАС, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Обеспечить достаточность предложения на рынке керосина в целях недопущения роста цен на него в случае восстановления авиасообщения", - сказано в документе. Этот пункт ранее не был включен в текст аналогичных протоколов.

Заседания комитета проводятся обычно раз в неделю. Остальные пункты протокола содержат стандартные рекомендации увеличить объемы продажи бензина на российском рынке, в том числе на бирже, а также указывают на необходимость не допустить резкого роста стоимости бензина и дизеля.

Правительство ранее аналогично керосину рекомендовало нефтяным компаниям к 1 июня 2021 года нарастить коммерческие запасы бензина до 1,8 млн т, а к 1 мая - до 1,6-1,7 млн т.

Уже в середине апреля нефтяники перевыполнили рекомендацию правительства.