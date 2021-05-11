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В США заявили, что Colonial Pipeline полностью наладит работу в течение нескольких дней

К вечеру 12 мая примут решение о полном восстановлении операций после кибератаки

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Руководство крупнейшей американской трубопроводной компании Colonial Pipeline к вечеру среды примет решение о полном восстановлении операций после кибератаки, чтобы в полной мере наладить работу трубопровода потребуется несколько дней. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге в Белом доме министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Министр отметила, что она несколько раз обсуждала ситуацию с руководством Colonial Pipeline, ей сообщили, что "к концу завтрашнего рабочего дня компания сможет принять решение о полном перезапуске [операций]". "Но даже после того, как это решение будет принято, потребуется несколько дней, чтобы нарастить [объемы] деятельности. <...> Так что потребуется несколько дней, чтобы наладить [работу]", - сказала Грэнхолм.

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