В США заявили, что Colonial Pipeline полностью наладит работу в течение нескольких дней

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Руководство крупнейшей американской трубопроводной компании Colonial Pipeline к вечеру среды примет решение о полном восстановлении операций после кибератаки, чтобы в полной мере наладить работу трубопровода потребуется несколько дней. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге в Белом доме министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Министр отметила, что она несколько раз обсуждала ситуацию с руководством Colonial Pipeline, ей сообщили, что "к концу завтрашнего рабочего дня компания сможет принять решение о полном перезапуске [операций]". "Но даже после того, как это решение будет принято, потребуется несколько дней, чтобы нарастить [объемы] деятельности. <...> Так что потребуется несколько дней, чтобы наладить [работу]", - сказала Грэнхолм.