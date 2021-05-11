Dow Jones впервые с февраля потерял более 1,3% на фоне риска роста инфляции

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones во вторник потерял почти 1,5% на фоне опасений инвесторов касательно роста инфляции. При этом индекс Nasdaq отыграл утренние потери, завершив день лишь незначительным снижением.

Dow Jones во вторник сократился на 473,66 пункта (1,36%), установившись на отметке 34 269,16 пункта. Газета The Wall Street Journal отмечает, что это наихудшие дневные показатели индекса за период с конца февраля текущего года. Тогда Dow Jones в течение торговой сессии терял до 1,75%.

Индекс S&P 500 во вторник снизился на 36,33 пункта (0,87%) и оказался на отметке 4 152,1 пункта. Nasdaq, потерявший при открытии торгов более 2%, к завершению торговой сессии сократил потери до 12,43 пункта (0,09%) и установился на отметке 13 389,43 пункта.

Газета The Wall Street Journal ранее отмечала, что снижение индексов происходит на фоне опасений инвесторов относительно возможного роста инфляции. "Все сейчас обеспокоены темой инфляции, и это влечет за собой неопределенность", - приводит газета слова инвестиционного аналитика Bessemer Trust Питера Лангаса. "Инвесторы испытывают беспокойство на фоне того, что Китай и США - две крупнейшие мировые экономики - демонстрируют предпосылки к росту инфляции, - цитирует журнал Forbes аналитика компании Oanda Софи Гриффитс. - Основным фактором риска является то, что меры по стимулированию вкупе с восстановлением экономики спровоцируют резкий скачок инфляции, вынуждая центробанки принимать меры, ужесточая политику и, возможно, замедляя восстановление экономики".

К 16:17 по времени Восточного побережья США (23:17 мск) цена поставок нефти марки WTI в июне выросла на $0,45 (0,69%), до $65,33.