В России введут переходный период для регистрации М2М sim-карт

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минцифры России принято решение ввести переходный период для регистрации М2М sim-карт в рамках проекта постановления правительства РФ, утверждающего перечень необходимых сведений для регистрации корпоративных абонентов в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"С учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, в проекте постановления правительства РФ будет предусмотрена возможность для операторов связи в течение трех месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию об М2М sim-карт, используемых в устройствах, в Единую систему идентификации и аутентификации", - сообщили в пресс-службе Минцифры.

Отмечается, что такая возможность заработает к июню 2021 года. Россияне также смогут дистанционно заключать договоры на оказание услуг связи с использованием функционала портала госуслуг. По данным пресс-службы, Минцифры России ведет работу по созданию условий для подписания гражданских сделок с использованием инфраструктуры электронного правительства, чтобы россияне могли удаленно и в безопасной среде совершать юридически значимые действия.

Уточняется, что у каждого оборудования существует свое наименование, а также идентификатор, который в том числе необходимо внести в составе сведений для более точной идентификации пользовательского оборудования абонента. "Это позволит избежать ошибок при идентификации в случае полного совпадения всех остальных параметров. Вместо IMEI может быть MAC-адрес оборудования или иной идентификатор", - добавляют в пресс-службе министерства.

Мнение операторов

В пресс-службе "Вымпелкома" (бренд "Билайн") сообщили , что федеральный закон 533-ФЗ имеет обратную силу только в отношении обязательства внесения данных пользователей услуг связи абонента - юридического лица/ИП. По договорам, заключенным до 1 июня, в ЕСИА данные таких пользователей должны быть внесены до 30 ноября 2021 года.

"При этом, 533-ФЗ не содержит оговорки об обратной силе в отношении внесения данных по М2М услугам. Таким образом, считаем, что обязанность вносить в ЕСИА данные по М2М сервисам не распространяется на договоры, заключенные до вступления в силу 533-ФЗ (1 июня 2021 года)", - сообщили в пресс-службе "Билайн".

"Мы активно взаимодействуем с Минцифры для решения проблемных вопросов. Рассчитываем, что до 1 июня появятся необходимые подзаконные нормативные правовые акты для реализации закона", - отметили в пресс-службе "Мегафона".