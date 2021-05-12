Минпромторг надеется, что проблему дефицита электроники для авто решат к концу лета

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассчитывает, что проблема дефицита электроники для автомобилей будет решена к концу лета, заявили ТАСС в министерстве. Чтобы ускорить поставки комплектующих автопроизводителям, к процессу подключились торговые представительства России за рубежом.

"Мы подключили торгпредства для ускорения поставок комплектующих, отработали экстренную логистику. Российская автомобильная промышленность продолжает работать, несмотря на то, что в мировой практике начиная с февраля - марта этого года мы уже видим немало случаев, когда крупные заводы останавливаются из-за недоукомплектованности машин электронными системами. Ожидается, что к концу лета ситуация стабилизируется", - сказали в пресс-службе Минпромторга.

Дефицита автомобилей в стране, в том числе из-за проблем с компонентами, нет, но есть повышенный спрос на некоторые модели, отмечает министерство. "При этом было бы неправильно заявлять именно о дефиците автомобилей. На определенные модели автомобилей есть повышенный спрос, прежде всего на высоколокализованные автомобили, производство которых не зависит от импортных комплектующих", - сказали в Минпромторге.

В министерстве отметили, что непростая ситуация с поставками комплектующих заметна во всем мире. "Но благодаря большой работе, проводимой российскими поставщиками автоэлектроники, а также непосредственному участию органов исполнительной власти, удается в оперативном режиме находить решения в условиях дефицита электронных компонентов. Минпромторг в постоянном режиме взаимодействует как с автопроизводителями, так и с их поставщиками. Успешно отработаны несколько обращений участников рынка", - сказали в министерстве.

Целый ряд компаний во всем мире сталкивается с глобальным дефицитом микропроцессоров, из-за которого они вынуждены приостанавливать или сокращать производство. Дефицит, начавшийся в прошлом году, связан с резко возросшим спросом в условиях пандемии на бытовую электронику, а также с увеличением спроса на автомобили. Проблема усугубилась зимними штормами в штате Техас, где находятся некоторые предприятия по производству микросхем, а также из-за пожара на заводе японской компании Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка микросхем. В разное время о приостановке или сокращении объявляли такие автогиганты, как Volkswagen, Hyundai, BMW, Suzuki, Toyota, Honda и другие.