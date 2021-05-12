Госзаказчики в России нарастили закупки лекарств на 100 млрд рублей в первом квартале

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Государственные заказчики в России увеличили закупки лекарственных средств в первом квартале 2021 года до 219,1 млрд рублей, что почти на 100 млрд рублей больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в аналитическом центре электронной торговой площадки "Росэлторг".

Центр провел анализ госзакупок в рамках федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

"Сумма начальной (максимальной) цены контракта (сумма, с которой начинаются торги) лекарственных средств в рассматриваемый период увеличилась почти на 100 млрд - со 121,7 млрд до 219,1 млрд рублей", - сказали в аналитическом центре.

При этом топ-3 закупок за январь - март текущего года остается таким же, как и годом ранее. Это сооружения и строительные работы в области гражданского строительства; здания и работы по возведению зданий; лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях. Начальная (максимальная) цена контрактов в первых двух категориях изменилась незначительно, уточнили в центре.

"Росэлторг" - крупнейший в России федеральный оператор электронных торгов для государственных и муниципальных заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих предприятий. Клиенты - свыше 350 тыс. заказчиков и более 550 тыс. участников торгов.