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ВВП Казахстана в январе - апреле впервые с марта 2020 года вышел в положительную зону

Рост составил 0,7%

НУР-СУЛТАН, 12 мая. /ТАСС/. Рост ВВП Казахстана в январе - апреле текущего года составил 0,7%, он впервые с марта 2020 года вышел в положительную зону. Об этом сообщил министр национальной экономики Асет Иргалиев на заседании правительства в среду.

"По итогам января - апреля 2021 года темп роста ВВП вышел в положительную зону, составив 0,7% впервые с марта прошлого года <...>. Экономика Казахстана переходит к восстановительной динамике роста. Рост сферы услуг вышел в плюсовую зону раньше, чем мы прогнозировали", - заявил министр.

По его словам, основным драйвером развития экономики стал устойчивый рост в реальном секторе, который в январе - апреле 2021 года составил 7,9% (без учета горнодобывающей промышленности).

В 2020 году показатель ВВП страны снизился на 2,6%. Правительство Казахстана в текущем году намерено обеспечить рост экономики на 3,1%. В 2019 году рост ВВП составил 4,5%.

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