В Южной Корее зафиксировали самый масштабный рост занятости за семь лет

СЕУЛ, 12 мая. /ТАСС/. Численность занятого населения в Республике Корея в апреле выросла на 652 тыс. человек в годовом исчислении. Об этом сообщило в среду статистическое управление страны.

По его данным, общее число трудоустроенных граждан составило 27,21 млн человек. Из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции этот показатель сокращался с марта прошлого года, продемонстрировав рост лишь в марте 2021. В апреле зафиксирован самый большой рост с августа 2014 года.

В сообщении отмечается, что уровень занятости трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет составил 66,2%, что на 1,1% выше, чем за тот же период прошлого года.

Занятость выросла в сфере здравоохранения и социального обеспечения на 224 тыс. человек, в строительстве - на 141 тыс. человек, в сфере логистики - на 107 тыс. человек. Кроме того, рост также отмечается в таких сферах, как гостиничный бизнес и промышленность.

При этом показатель снизился в сфере розничной и оптовой торговли, в отрасли услуг, а также в спорте и искусстве. Число безработных в прошлом месяце составило 1,147 млн человек, что на 25 тыс. меньше, чем в апреле прошлого года. Уровень безработицы сократился на 0,2%, составив 4%.