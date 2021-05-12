Эксперты назвали "потребительский экстремизм" нагрузкой для бизнеса в эпоху e-commerce

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Пандемия сформировала экономику социального дистанцирования и привела к взрывному росту рынка e-commerce в России - по данным оператора фискальных данных "Платформа ОФД", в 2020 году рынок e-commerce вырос на 58,5% по сравнению с 2019 годом. Пропорционально ему выросло и число возвратов, которые граничат с "потребительским экстремизмом" и представляют большую проблему для онлайн-бизнеса, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Потребитель, знай свои права: почему обманывают клиентов и как не дать себя в обиду

Согласно данным аналитики, доля возвратов от всех онлайн-заказов в 2019 году составляла 0,1% в натуральном выражении, в 2020 году она составила уже 1,0%. В денежном выражении динамика возвратов в 2020 году выросла на 9% по сравнению с 2019 годом и составила 8,3% от всех онлайн-покупок.

"Самый часто встречающийся алгоритм возвратов товаров потребителями при их онлайн-продажах и при продажах в традиционной рознице не отличается. И в том, и в другом случае предприимчивые граждане покупают товар, пользуются им, а потом возвращают в интернет- или розничный магазин. При отсутствии видимых следов эксплуатации отказать в возврате практически невозможно, он происходит в соответствии с требованиями закона "О защите прав потребителей", - рассказали в пресс-службе OFD.ru

В масс-маркете или люкс-сегменте люди часто покупают вещи "напрокат" и потом сдают, но даже в этой ситуации предпринимателю проще решать конфликт в пользу клиентов, отмечает основатель и дизайнер петербургского бренда одежды MEDOOZA Алексей Килин.

"Мы очень дорожим репутацией и своей аудиторией и всегда пытаемся решить вопрос максимально в пользу клиента. Основные ситуации, с которыми мы сталкивались: это когда клиент сам испортил вещь, не соблюдая правила ухода, и пытается получить за нее деньги. По умолчанию мы стараемся доверять своим клиентам и считаем, что человек не требует деньги назад, заведомо понимая, что сам виноват. Но если для нас это очевидно, то мы аргументируем клиенту, почему мы не можем произвести возврат. Но даже в случаях, когда клиент сам испортил вещь, для постоянных покупателей мы предлагаем скидку на следующую покупку, чтобы человек сильно не расстраивался", - говорит Килин.

Дизайнер также отметил, что в большинстве ситуаций закон на стороне потребителя, даже в случае с клиентами, которые возвращают подделку, оставляя себе оригинал. Это серьезная проблема, которую очень тяжело отследить, и которая наносит сильнейший ущерб - как маркетплейсу, так и бренду. Поэтому решение спорных ситуаций должно четко регламентироваться внутренней политикой компании.

Сталкиваться с "потребительским экстремизмом" в России приходится регулярно, и чаще всего это вызвано инфантилизмом покупателя, который в пылу распродаж покупает ненужные вещи, которые впоследствии хочет вернуть, отмечает основатель сети салонов оптики "Тортилла" Юрий Колемасов.

"В большинстве проблемных заказов решения принимаются в пользу клиентов, а не предпринимателей, даже если клиент очевидно неправ. Причины его "потребительского экстремизма" разнообразные: спонтанные покупки или банальное желание вернуть деньги. Некоторые недобросовестно относятся к покупкам, как к аренде. Например, когда зрение упало, они через какое-то время хотят обменять на такие же очки, но с большей диоптрией", - рассказал предприниматель.

Также он отметил, что салоны оптики в таких ситуациях защищены постановлением правительства РФ от 19.01.98 № 55. Согласно этому документу очки относятся к группе медицинских приборов и аппаратов. Это означает, что, если товар качественный и причина возврата не относится к браку, они имеют право отказать в возврате средств. Но даже при этом на практике магазин чаще всего идет на уступки, поскольку недобросовестные клиенты ведут себя шумно и настойчиво, и магазину проще избежать репутационных потерь

Защита покупателя

Маркетплейсы не защищают предпринимателей от "потребительского экстремизма" и практически всегда встают на сторону клиента, считает основатель петербургской компании-производителя кожаных аксессуаров "Верфь" Вячеслав Канарейкин.

"По нашей практике, на 100 клиентов приходится один недовольный, а на 1 тыс. будет один "экстремист". Обычно примеры таких ситуаций связаны с незнанием производимой нами продукции. Например, человек заявляет, что проданная ему сумка сделана не из кожи, и угрожает отдать ее на экспертизу, пойти в суд. Дальше негативных отзывов в интернете такие "экстремисты" не идут. Но и таким образом потребитель наносит нематериальный ущерб репутации бренда. На мой взгляд, в этом плане невозможна законодательная защита предпринимателей, так как в таком случае это будет ограничивать распространение информации в интернете", - рассказал предприниматель.

Маркетплейсы, в свою очередь, стараются улучшать пользовательский опыт на сайте, чтобы сократить число возвратов, рассказали в пресс-службе Wildberries.

"Опросы, связанные с возвратом, особенно актуальны для fashion-сегмента. Одежда и обувь могут не подойти по размеру, цвету или субъективным критериям, поэтому зачастую онлайн-покупатели намеренно покупают больше товаров в интернет-магазинах, чтобы позже вернуть часть покупок, а некоторые заказывают разные версии одного и того же товара и принимают решение о покупке одного из них в момент доставки. Для того, чтобы помочь покупателям сделать правильный выбор, совместно с нашими поставщиками мы стремимся разместить максимально подробное описание товаров на сайте. Мы внимательно следим за тем, чтобы карточки товаров на Wildberries содержали исчерпывающую информацию об изделии, достаточное количество фотографий хорошего качества, подробную размерную сетку, реальные отзывы о товарах. Благодаря комплексу этих мер процент возврата товаров fashion-сегмента на Wildberries сократился почти в 2 раза по итогам 2020 года по сравнению с 2019-м", - поделились в пресс-службе.

Защита предпринимателей

В статье 18 закона РФ "О защите прав потребителей" в случае продажи потребителю товара ненадлежащего качества предусмотрены требования, для рассмотрения каждого из которых в законе установлен отдельный срок. Если по истечении этого срока требование потребителя не удовлетворено, он вправе предъявить продавцу неустойку.

Роспотребнадзор, в свою очередь, в феврале разработал проект федерального закона, который призван упорядочить и актуализировать правовые нормы, направленные, с одной стороны, на повышение гарантий защиты прав добросовестных потребителей и закрепление единообразных подходов к определению мер ответственности за однородные нарушения их прав продавцами. С другой стороны, по мнению Роспотребнадзора, предложенный законопроект, помимо основной задачи по защите потребителей как экономически слабой стороны гражданско-правовых отношений, позволит также существенно снизить количество случаев "потребительского экстремизма".

Чтобы избежать "потребительского экстремизма", целесообразно увеличивать сроки распродаж и розничных акций, считает президент ассоциации "Союзлегпром" Андрей Разбродин.

"Одна из главных причин таких необоснованных покупок, от которых покупатель потом спешит избавиться - распродажи и акции. Или - вводить умеренные ценовые скидки, чтобы предотвратить ажиотажные эксцессы, в том числе некие, скажем, ультимативные претензии со стороны потребителей. Административный и уголовно-процессуальный Кодексы РФ защищают всех от неправомерных действий и в торговой сфере, в том числе от любого "потребительского экстремизма". Вероятно, нужно ужесточение правил розничной торговли, чтобы юридически предупредить потребителей о более значимой их ответственности за нанесение ущерба торговых объектам, их сотрудникам, товарному ассортименту. И, таким образом, чтобы усилить правовую защиту предпринимателей", - предложил Забродин.

Закон "О защите прав потребителей" на сегодняшний день стоит на страже интересов потребителя и очень жестко определяет условия возврата товара или отказ от услуг, считает юрист Смбат Алиханян.

"В соответствии с законом "О защите прав потребителей" в случае отказа потребителя от услуги, если она не оказана, деньги подлежат возврату в полном объеме, за вычетом фактически произведенных расходов. Первый и самый правильный путь защиты предпринимателя - описание в оферте, которая публикуется на сайте, условий возврата товара или отказа от услуг. В договоре оказания услуг необходимо четко определить условия возврата оплаты, а также указать сумму, которая не может быть возвращена и является расходами предпринимателя", - объяснил юрист.