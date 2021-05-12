ЦБ предупредил о новой схеме телефонных мошенников

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Первый замдиректора департамента Банка России Артем Сычев считает, что в ближайшее время новая схема мошенников, в рамках которой злоумышленники вынуждают жертву самостоятельно снять деньги со счета через банкомат и кассу, может приобрести более массовый характер. Однако, по его словам, сейчас пока рано говорить о формировании какого-либо тренда в сфере телефонного мошенничества.

"Возвращаясь к схеме, когда жертву доводят до снятия денег через отделение банка, сейчас она находится на первом этапе, когда попробовали, выяснили, что это может работать. Мы можем ожидать, что в ближайшее время эта технология может использоваться более массово", - сообщил он в интервью газете "Известия".

По словам замглавы департамента ЦБ, новая схема позволяет мошенникам похитить сразу большую сумму денег, поэтому сейчас злоумышленники проявляют повышенное внимание именно к депозитным счетам граждан.

"Преимущество для мошенников этой схемы в том, что они сразу похищают большую сумму денег. Мы неоднократно отмечали, что если раньше охота шла просто за средствами с обычных счетов граждан, то в прошлом году появилось особое внимание к депозитным счетам. Это само по себе показывает, что у мошенников сменилась модель", - отметил он.

Сычев добавил, что регулятор рекомендует банкам информировать граждан о данной схеме и создать соответствующие скрипты общения с клиентами.