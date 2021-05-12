"Известия": вымогающие у компаний миллионы долларов хакеры получают 20-40% от суммы выкупа

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Хакеры, пользующиеся вирусами-шифровальщиками и вымогающие у компаний миллионы долларов, получают 20-40% от суммы выкупа. Об этом сообщили "Известиям" в "Лаборатории Касперского".

Эксперты "Лаборатории Касперского" изучили сообщения в даркнете хакерских группировок REvil и Babuk, специализирующихся на использовании вирусов-шифровальщиков. Сообщается, что злоумышленников условно можно разделить на четыре большие группы: разработчики ПО, ботмастеры, продавцы доступа и операторы.

"Первая - разработчики вредоносного ПО, которые обычно обеспечивают необходимые для атаки условия, в том числе площадку для проведения переговоров. Они либо продают образцы своих инструментов операторам, либо предлагают их по подписке за долю от полученного выкупа. Вторые - ботмастеры, специалисты, которые имеют доступ к большим сетям зараженных устройств, включающих компьютеры, роутеры, смартфоны и не только. В их базах операторы могут найти устройства, потенциально пригодные для проникновения во внутренний периметр компании-жертвы. Третьи - продавцы доступа. В отличие от ботмастеров они действуют более прицельно и ищут уязвимые устройства, получают к ним доступ и перепродают инструменты входа четвертой группе - операторам. Они занимаются менеджментом атак, например, выбирают точку входа в организацию и запускают вредонос", - уточняется в сообщении.

Объявления о наборе специалистов для проведения атаки, как правило, публикуются на страницах теневых форумов, где заранее может быть прописана и сумма вознаграждения: фиксированная или долевая. В тех случаях, когда вознаграждение партнеров определяется долей от выкупа, операторы, занимающиеся "менеджментом атак", зачастую оставляют себе меньшую часть. Так, REvil и Babuk обычно претендуют на 20-40%, сообщили "Известиям" в "Лаборатории Касперского".

По словам ведущего специалиста по компьютерной криминалистике Group-IB Олега Скулкина, обычно операторы берут не более 30%, но многое при подсчете этой доли зависит от функций, которые они выполняют.