Владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин возглавил компанию

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин лично возглавил компанию, сообщил "Уралхим". Председателем совета директоров "Уралхима" вместо Мазепина назначен Дмитрий Коняев, ранее являвшийся его заместителем.

"С 12 мая 2021 года должность генерального директора АО "ОХК "Уралхим" занял Дмитрий Мазепин", - сообщила компания.

В конце апреля стало известно об уходе гендиректора "Уралхима" Александра Прыгункова из компании по собственному желанию. Прыгунков был назначен на пост гендиректора "Уралхима" 4 декабря 2020 года, до этого он занимал должность первого вице-президента - операционного директора группы компаний "ПИК".

Мазепин, которого цитирует пресс-служба компании, заявил о начале "принципиально нового этапа" в развитии "Уралкалия" и "Уралхима", который позволит сократить операционные и организационные издержки и повысить эффективность работы управляющего блока. Он также подчеркнул необходимость трансформации компаний для снижения углеродного следа от производства и применения удобрений в сельском хозяйстве, а также развития спектра сервисов для клиентов.

"И эти вызовы времени я готов принять лично. Наш традиционный бизнес модернизируется, и я хотел бы руководить этими изменениями для обеспечения эффективной стратегии долгосрочного роста компаний "Уралхим" и "Уралкалий". Возвращение к непосредственному контролю за всей цепочкой операционной деятельности позволит мне эффективно и с максимальной скоростью объединить силы для продвижения российских удобрений на мировой арене, а также сформировать удобную платформу для предоставления всего спектра агротехнических и климатически нейтральных услуг на российском рынке", - приводит пресс-служба слова Мазепина.