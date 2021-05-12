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Siemens Energy создаст цифровую платформу для энергокомпаний для предотвращения кибератак

Это позволит оптимизировать операции по мониторингу аномального или вредоносного поведения на объектах критически важной инфраструктуры электросетей

ТАСС, 12 мая. Siemens Energy и компания ServiceNow, которая занимается разработкой программного обеспечения, создадут цифровую платформу для энергетических компаний по выявлению и предотвращению кибератак на критически важную инфраструктуру. Об этом говорится в сообщении Siemens Energy.

"Siemens Energy объявила о сотрудничестве с ServiceNow для создания единого программного обеспечения, позволяющего энергетическим компаниям отслеживать, обнаруживать и реагировать на киберугрозы, направленные на критически важную инфраструктуру с цифровым подключением", - сказано в сообщении.

Платформа объединит программное обеспечение Siemens Energy на основе искусственного интеллекта, машинного обучения и цифровых двойников с системами управления операционными технологиями ServiceNow, что позволит аналитикам энергокомпаний в режиме реального времени оценивать и определять приоритеты в отношении действии в области кибербезопасности.

Данное программное решение позволит оптимизировать операции по мониторингу аномального или вредоносного поведения на объектах критически важной инфраструктуры электросетей, рассчитывают в Siemens Energy.

"Реагирование на киберугрозы с помощью высокоточной защиты позволяет операторам электростанций повысить эффективность и снизить эксплуатационные расходы, реагируя на инциденты практически без простоев критических систем", - подчеркивает компания.

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