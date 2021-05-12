На поддержку россиян во время пандемии направили свыше 2,5 трлн рублей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Более 2,5 трлн рублей было направлено на поддержку россиян в период пандемии, это более 10% федерального бюджета, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

"Мы стремились максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми. Назову только одну цифру: на дополнительную поддержку граждан было направлено более 2,5 трлн рублей. Много это или мало? Для сравнения - это свыше 10% всего федерального бюджета страны", - сказал Мишустин.

По словам премьера, каждая вторая семья в России получила выплаты в период пандемии. "В условиях распространения коронавируса мы поддержали выплатами каждую вторую семью в стране. В них растут свыше 28 млн детей", - сказал он.

Весной 2020 года президент России Владимир Путин предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет, для семей с детьми от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. В конце июня 2020 года глава государства сообщил о второй выплате в размере 10 тыс. всем семьям, где воспитывают детей до 16 лет. На поддержку семей с детьми во время пандемии было выделено почти 600 млрд рублей в 2020 году.