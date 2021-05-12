Свыше 1 млн предприятий получили в пандемию более 90 млрд рублей на выплату зарплат

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Свыше миллиона малых и средних предприятий получили в пандемию более 90 млрд рублей грантов на выплату зарплат. Об этом заявил, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в 2020 году, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По решению президента весной прошлого года предпринимателям были предоставлены гранты на выплату зарплаты в размере одного МРОТ на каждого работника. Для того, чтобы оперативно предоставлять меры поддержки бизнесу, была запущена специальная электронная платформа на базе ФНС, кстати, сделано это было за 17 дней. Таких грантов на сумму более 90 миллиардов рублей получили более миллиона малых и средних предприятий, в которых было занято порядка 4 миллионов человек", - сказал он.

Сокращение налогов для бизнеса

По словам премьера, меры государства в период пандемии позволили бизнесу в 2020 году сэкономить почти 400 млрд рублей за счет сокращения выплат налогов и страховых платежей.

"Только за счет снижения страховых взносов предприниматели в прошлом году сэкономили около трехсот миллиардов рублей, а за счет списания за второй квартал налогов и страховых платежей - еще почти сто миллиардов рублей", - сказал он.

По словам Мишустина, это позволило предприятиям освободить значительные ресурсы на заработную плату и развитие.

Также поддержка была оказана самозанятым гражданам. "Несмотря на очень тяжелый год, сейчас число самозанятых превысило два миллиона, достигло двух миллионов 300 тыс. человек. Это свидетельствует о том, что люди нам поверили, вышли из тени", - сказал Мишустин.

Кроме того, по его словам, специальные меры были предложены системообразующим предприятиям. Для них были предусмотрены льготные кредиты, прежде всего, для сохранения рабочих мест и пополнения оборотных средств. "Нам удалось помочь бизнесу, в котором занят почти миллион человек", - сказал премьер-министр.

Как отметил Мишустин, был также реализован пакет мер по упрощению условий ведения бизнеса. По его словам, сроки действия более миллиона лицензий, разрешений, сертификатов и других обязательных документов были автоматически продлены, а в рамках "регуляторной гильотины" было отменено более 11 тыс. актов.

Программа льготного кредитования

Предприниматели заключили договоры на 45 млрд рублей по программе льготного кредитования ФОТ 3.0 с начала ее запуска, это позволит сохранить рабочие места, заявил Мишустин.

"Уже с марта мы запустили программу ФОТ 3.0, она также позволит сохранить рабочие места. В рамках этой программы заключено договоров на 45 млрд рублей. Она позволит поддержать до одного миллиона двухсот тысяч человек", - сказал он.

Субсидии в размере трех МРОТ для работодателей помогут трудоустроить около 200 тыс. безработных, считает премьер.