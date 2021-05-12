"Ъ": "Росморпорт" разыгрывает контракт на строительство двухтопливных судов

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. ФГУП "Росморпорт" объявило конкурс на строительство двух двухтопливных ледоколов, в том числе на СПГ, мощностью 12-14 МВт, сообщает газета "Коммерсантъ".

Максимальная цена контракта -18,5 млрд рублей за оба судна. На строительство сумма будет выделена бюджетом в рамках комплексного плана модернизации инфраструктуры.

В публикации отмечается, что головной ледокол должен быть построен в июле 2024 года и передан в сентябре. Срок окончания строительства серийного судна - октябрь 2024 года, поставка в декабре.

Источники газеты полагают, что на конкурс могут выйти прибалтийский "Янтарь" в сотрудничестве с другой верфью, а также "Пелла" и ее верфь в Гамбурге. Кроме того, в конкурсе может принять участие любая иностранная верфь, для чего потребуется открыть представительство или филиал в РФ без образования юрлица.

Также, по словам источников издания, "Росморпорт" планирует объявить конкурс на строительство второго ледокола 18 МВт. Его стоимость увеличат до 10,5 млрд рублей.