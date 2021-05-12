Кабмин продлил программу туристического кешбэка

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство продлило до конца 2021 года программу туристического кешбэка. Об этом в среду заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Он отметил, что представители туристического бизнеса в разных регионах страны говорили в личных беседах с ним, что эта программа действительно пользуется большой популярностью.

"Правительство продлило ее до конца года", - сказал премьер.

Он добавил, что был утвержден и национальный проект, направленный на развитие внутреннего туризма, чтобы россияне могли путешествовать по стране с комфортом и по доступным ценам. Мишустин рассчитывает, что это поможет регионам создать рабочие места в самых разных отраслях, сберечь уникальные памятники истории и культуры, здравницы и курорты. Кроме того, это должно стать стимулом для инвесторов вкладываться в новые проекты в туристической сфере и поможет привлечь в Россию гостей из-за рубежа, рассчитывает премьер.