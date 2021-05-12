Правительство направит почти 280 млрд рублей на развитие электронной отрасли

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство планирует направить из бюджета почти 280 млрд рублей на развитие электронной промышленности в трехлетнем периоде. Об этом заявил, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в 2020 году, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Отдельное внимание мы уделяли и перспективным направлениям, прежде всего - развитию электронной промышленности. Мы кратно увеличили бюджетное финансирование отрасли - в трехлетнем бюджете планируется выделение почти двухсот восьмидесяти миллиардов рублей", - отметил он.

По словам премьер-министра, планируется обеспечить полномасштабный переход на отечественные аппаратно-программные комплексы, на которых будут базироваться ключевые сервисы для физических лиц, государства и бизнеса.