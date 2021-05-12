Эксперты рассказали о росте экспорта мороженого из России более чем на 60%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Экспорт мороженого из РФ в первом квартале 2021 года вырос более чем на 60% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил $14 млн. Об этом говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

"В январе - марте 2021 года Россия экспортировала 5,6 тыс. тонн мороженого, что на 13% больше аналогичного прошлогоднего периода. Экспортная выручка увеличилась на 61%, до 14 млн долларов", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в "Агроэкспорте", рост преимущественно обусловлен увеличением отгрузок в страны дальнего зарубежья. Основным драйвером стали поставки мороженого в США, которые выросли в 3,7 раза, до 1,9 тыс. тонн на сумму $4,7 млн. На втором месте среди импортеров находится Китай, нарастивший ввоз на 43%, до 576 тонн в физическом выражении и на 66%, до $2,6 млн в стоимостном.

Физический объем экспорта в Казахстан в январе - феврале сократился на 57%, до 986 тонн, стоимостной - на 17%, до $2 млн. Также в топ-5 импортеров входят Монголия и Украина, которые, по данным "Агроэкспорта", являются традиционными покупателями российского мороженого в последние годы. Отгрузки в Монголию составили 559 тонн (+54%) на сумму $1,4 млн (+74%), на Украину - 260 тонн (+24%) стоимостью $692 тыс. (+31%). За 5 лет число стран - импортеров российского мороженого расширилось с 24 до 35, в том числе поставки были начаты в Канаду, Швецию, Данию, Швейцарию, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Конго, ОАЭ.

Один из ведущих российских экспортеров мороженого "Кореновский молочно-консервный комбинат" в первом квартале увеличил экспорт в годовом выражении на 20% в натуральном объеме и примерно на 50% в денежном. В том числе поставки компании в США выросли вдвое, говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора "Кореновского молочно-консервного комбината" Игоря Московцева. Также произведенное предприятием мороженое в 2021 году отправлялось в Абхазию, Азербайджан, Армению, Болгарию, Германию, Грузию, Израиль, Казахстан и ряд других стран.

Среди перспективных направлений поставок "Кореновский молочно-консервный комбинат" рассматривает страны Юго-Восточной Азии. "Например, в первом квартале, несмотря на пандемию, в годовом выражении активно шел экспорт во Вьетнам. Мы также планируем развивать поставки в Индию, - отметил Московцев. - Из новых направлений предприятие получило право на экспорт в Саудовскую Аравию, кроме того планируем расширять поставки в Европу, в том числе за счет новых категорий".