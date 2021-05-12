Мишустин: почти все села к 2022 году обеспечат фельдшерско-акушерскими пунктами

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Почти все села в России к концу 2021 года будут обеспечены фельдшерско-акушерскими пунктами. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

"Что будет сделано к концу 2021 года. У нас будет 96% сел обеспечено фельдшерско-акушерскими пунктами", - сказал он.

Кроме того, по его словам, за год будет приобретено более 1,3 тыс. мобильных комплексов медицинской помощи, а 93% работников, которые прибыли на село, получат компенсацию за это. "Еще, по поручению президента, в ближайшие три года мы отправим на село 5 тыс. скорых машин", - сказал он. Кроме того, планируется закупить большой объем инвентаря для занятий физкультурой детей, живущих на селе.

Мишустин напомнил, что в 2020 году объем производства сельхозтехники в России составил 149 млрд рублей, что на 30% превышает показатель 2019 года. "Это показывает, что люди все более активно едут на село и работают. Поэтому еще раз скажу, что мы предусмотрели в других программах средства на развитие села. Мы будем и дальше развивать это направление и помогать сделать так, чтобы люди, которые приезжают работать на селе, могли комфортно жить", - сказал он.

Премьер-министр назвал программу комплексного развития сельских территорий очень востребованной. "Когда я встречался с людьми и объезжал территории, все говорили о ее эффективности", - сказал он. Премьер-министр напомнил, что на ее реализацию в 2020 году было выделено 108 млрд рублей. Кроме того, 72 млрд рублей было направлено на развитие села из других программ. "Надо смотреть по всем программам, потому что профильное министерство - Минсельхоз, не должно строить дома, больницы или учреждения", - пояснил он.

В 2021 году на развитие сельских территорий планируется направить 218 млрд рублей, добавил Мишустин.