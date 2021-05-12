Экспорт сельхозпродукции из России в 2020 году превысил импорт почти на $1 млрд

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ в 2020 году превысил импорт почти на $1 млрд, сообщил в среду премьер-министр России Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы после выступления с отчетом о работе кабмина.

Депутат Рифат Шайхутдинов спросил, возможно ли крупные инфраструктурные проекты в РФ реализовать за счет отечественных предприятий, например, скорректировав программу импортозамещения.

"Без сомнения, возможно, - ответил Мишустин. - Мы на сегодняшний день <...> в те отрасли, которые наиболее подготовлены, где уже много что реализовано по импортозамещению, серьезные средства направили. Я приведу [в пример] АПК - 271 млрд рублей в 2020 году составил объем экспорта того же самого продовольствия - а это прямое следствие от этих инвестиций, - он превысил импорт почти на $1 млрд".

По словам Мишустина, доля отечественной продукции в государственных закупках выросла с 49% до 57%, в том числе благодаря механизму квотирования в пользу отечественной продукции. Он добавил, что всего в 2021 году на импортозамещение в бюджете РФ предусмотрено более 330 млрд рублей - это "достаточно серьезная цифра".

Ранее федеральный центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ сообщил о том, что объем экспорта АПК в 2020 году установил рекорд, достигнув $30,7 млрд против $25,6 млрд годом ранее. Таким образом, агроэкспорт достиг рекордной величины, побив максимум 2018 года, по итогам которого показатель составлял $25,8 млрд.

В 2020 году импортерами продукции АПК из России являлись более 150 стран. Лидирующую позицию среди них сохраняет Китай, закупки которого превысили $4 млрд.