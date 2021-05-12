Кабмин готов проработать вопрос о конкурентных процедурах в закупках госкомпаний

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство готово проработать вопрос об изменениях конкурентных процедур в закупках госкомпаний, сообщил в среду премьер-министр России Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы после выступления с отчетом о работе кабмина.

Депутат Валерий Гартунг отметил, что в декабре 2017 года правительство внесло поправку в закон № 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"), по которой разрешило госкомпаниям, госкорпорациям, естественным монополиям проводить закупки у взаимозависимых лиц, минуя конкурентные процедуры. По его словам, это закупки на 30 трлн рублей в год. Депутат считает, что, если эти закупки будут проводиться по конкурентным процедурам, экономия составит не менее 6 трлн рублей в год. Гартунг поинтересовался, когда правительство России внесет предложения в Думу "о закрытии этой дыры".

"Необходимо выделить те закупки без конкурса, когда такие закупки реально встроены в технологическую цепочку производства. Это очень важный вопрос - смотреть на материнскую компанию. Нельзя также забывать, что многие крупные компании, если не крупнейшие, находятся сейчас под санкциями зарубежными. Вопросы, конечно же, должны решаться прозрачным образом. И необходимо предусмотреть тогда в законе исчерпывающий перечень этих случаев, а также механизмы сертификации такой продукции. Мы готовы проработать такой вопрос, ждем от вас предложений", - ответил Мишустин.