Мишустин не поддержал идею федеральных дотаций на оплату услуг ЖКХ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин не поддерживает идею федеральных дотаций на оплату коммунальных услуг.
"Я считаю, что если просто выделением средств это решать, то все опять поплывет, сетка эта. Это полномочия субъектов РФ, они должны принимать эти решения. Этот вопрос требует достаточно детального решения в увязке с источником финансирования и с особенностями каждого субъекта", - сказал Мишустин, отвечая в среду на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства в Думе.
Он отметил, что необходимо разбираться с полномочиями субъектов России в плане финансирования. "Поручу это министру экономического развития", - сказал премьер.
Мишустин напомнил, что предоставление субсидий на оплату ЖКХ входит в полномочия региональных властей.
"В 2019 году на них было выделено примерно 70 млрд рублей. Это 2019 год, еще раз скажу. Но регионы, конечно же, отличаются экономически и климатически. Поэтому сами регионы устанавливают стандарт стоимости услуг ЖКХ и нормативы площади для определения данных субсидий", - отметил премьер, сделав акцент на том, что регионы также самостоятельно устанавливают размеры допустимой доли расходов граждан на ЖКХ - либо снижая их для всех граждан соответственно, либо для отдельных категорий. Он уточнил, что во вторник, 11 мая, разбирал этот вопрос с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.