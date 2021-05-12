Перевозки пассажиров на ВСЖД выросли на 41% в апреле

ИРКУТСК, 12 мая. /ТАСС/. С вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал ОАО "РЖД") в апреле 2021 года было отправлено свыше 822 тыс. пассажиров, что на 41,3% больше результата годом ранее, следует из сообщения магистрали.

В пригородном сообщении перевезено 650 тыс. человек (+24,4%), в дальнем следовании - около 172 тыс. человек (+54,2%).

Пассажирооборот составил около 183 млн пасс-км (+126%), в том числе в пригородном сообщении - около 26 млн пасс-км (+63,9%), в дальнем следовании - более 157 млн пасс-км (+141%).

Всего за четыре месяца 2021 года отправлено более трех млн пассажиров (-4,4% к январю - апрелю 2020 года). Из них в дальнем следовании перевезено около 637 тыс. пассажиров (-8,8%), в пригородном сообщении - около 2,4 млн пассажиров (-3,2%).

Пассажирооборот снизился на 7,3% к уровню прошлого года и составил около 681 млн пасс-км. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе - апреле составил более 97 млн пасс-км (+1,1%), в дальнем следовании - около 583 млн пасс-км (-8,6%).

Перевозки пассажиров по сети РЖД в апреле составили 90,8 млн человек, что более чем в три раза превышает показатель апреля 2020 года. В пригородном сообщении перевезено 84,1 млн пассажиров (рост в три раза), в дальнем следовании - 6,7 млн (рост в четыре раза).

Пассажирооборот в апреле 2021 года составил 7,2 млрд пасс-км, более чем в 3 раза превысив аналогичный показатель 2020 года.

Всего за январь - апрель 2021 года отправлено 313,8 млн пассажиров (+9,3% к январю - апрелю 2020 г.), из них в пригородном сообщении перевезено - 289,6 млн пассажиров (+10,2%), в дальнем следовании - 24,2 млн пассажиров (на уровне прошлого года). Пассажирооборот на сети РЖД с начала 2021 года снизился на 2,8% к уровню прошлого года и составил 25,8 млрд пасс-км.