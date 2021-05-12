Володин попросил Мишустина оценить уровень зарплат в институтах развития

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета правительства за 2020 год обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой оценить уровень зарплат сотрудников институтов развития. По оценкам депутатов, они являются завышенными.

"Депутаты, говоря об институтах развития, поднимают вопросы заработных плат в этих институтах. Правильно было бы к этому вернуться и посмотреть, чтобы заработная плата была более объективная, с одной стороны, с другой - соответствовала бы, может быть, заработной плате правительства РФ", - отметил Володин.

По его словам, зачастую в институтах развития "заработная плата больше, чем в любой бизнес-структуре", в то время как сотрудники министерств такие средства не получают. "Если кто-то считает, что в правительстве РФ получают много, это не так. Особенно когда речь идет о том, сколько получают работники министерств рядовые. Но они, наверное, не менее значимые проблемы решают", - сказал Володин.

По его словам, депутаты Госдумы поддержат правительство в вопросе "оценки зарплат в институтах развития по совести", чтобы эти вопросы более не обсуждались.