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Председатель совета директоров Hitachi ушел в отставку

Место Хироаки Наканиси занял Тосиаки Хигасира

ТОКИО, 12 мая. /ТАСС/. Председатель совета директоров японской электротехнической корпорации Hitachi Хироаки Наканиси покинул занимаемую должность. Об этом сообщается в отчете, опубликованном в среду на сайте компании.

Отмечается, что его пост перешел Тосиаки Хигасире, который занимал должность президента Hitachi.

По данным агентства Kyodo, отставка 75-летнего Наканиси, возглавлявшего корпорацию с 2010 года, связана с обострившейся лимфомой.

10 мая агентство информировало, что Наканиси в июне также официально покинет пост президента Японской ассоциации бизнеса, занимаемый им с 2018 года.

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