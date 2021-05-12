Председатель совета директоров Hitachi ушел в отставку

ТОКИО, 12 мая. /ТАСС/. Председатель совета директоров японской электротехнической корпорации Hitachi Хироаки Наканиси покинул занимаемую должность. Об этом сообщается в отчете, опубликованном в среду на сайте компании.

Отмечается, что его пост перешел Тосиаки Хигасире, который занимал должность президента Hitachi.

По данным агентства Kyodo, отставка 75-летнего Наканиси, возглавлявшего корпорацию с 2010 года, связана с обострившейся лимфомой.

10 мая агентство информировало, что Наканиси в июне также официально покинет пост президента Японской ассоциации бизнеса, занимаемый им с 2018 года.