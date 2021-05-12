Экспорт пшеницы из России за январь - март вырос на 24,1%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Экспорт пшеницы и меслина из России по итогам января - марта 2021 года увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 24,1% и достиг 8,7369 млн т, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В денежном выражении этот показатель возрос на 43,3% и достиг $2,1855 млрд. При этом в марте экспорт пшеницы снизился на 74,6% по сравнению с февралем в натуральном выражении и составил 1,1463 млн т, в денежном выражении снижение составило 74,1%, до $301,4 млн.

По данным ФТС, экспорт растительного масла в январе - марте 2021 года возрос на 73,5% в денежном выражении и достиг $1,2499 млрд. В натуральном выражении этот показатель составил 1,084 млн т, что на 5,6% больше, чем годом ранее.

Как сообщили в ведомстве, экспорт свежей и мороженой рыбы за три месяца текущего года снизился на 34,7%, до $510,9 млн. В натуральном выражении этот показатель составил 305,9 тыс. т, что на 35,5% меньше по сравнению с показателем января - марта 2020 года.

Импорт мяса

Импорт мяса в Россию в январе - марте 2021 года снизился на 17% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 59,2 тыс. т.

В денежном выражении показатель упал на 24,6% - до $198,6 млн. Импорт свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период снизился на 25,5% - до 41,6 тыс. т, при этом в денежном выражении показатель сократился на 25,4% - до $63,5 млн.

Импорт свежей и мороженой рыбы вырос на 6% в натуральном выражении - до 111,2 тыс. т, а в стоимостном выражении упал на 3,1%, до $289,3 млн.

Экспорт электроэнергии

Доходы России от экспорта электроэнергии в январе - марте 2021 года выросли в годовом выражении в два раза, до $229,2 млн.

Объем поставок за рубеж в первом квартале текущего года также возрос в два раза, до 5,5888 млрд кВт⋅ч.

При этом в марте 2021 года доходы от экспорта энергии выросли в 2,6 раза, до $47,2 млн, а объем поставок увеличился почти в четыре раза и составил 1,395 млрд кВт⋅ч.

Экспорт черных металлов

Экспорт Россией черных металлов в январе - марте увеличился на 32,5% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года и составил $5,24 млрд.

Экспорт черных металлов за январь - март в натуральном выражении вырос на 6,5% - до 10,17 млн т.

"В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе - марте 2021 года составила 10,4% (в январе - марте 2020 года - 8,8%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 9,9% (в январе - марте 2020 года - 7,9%), в страны СНГ - 13,8% (15,1%). По сравнению с январем - мартом 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос на 20,3%, а физический - на 7,2%. Возросли физические объемы экспорта алюминия на 50,5%, чугуна на 48%, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 32,1%. Вместе с тем снизились физические объемы экспорта полуфабрикатов из железа и нелегированной стали на 4,3%, меди и медных сплавов - на 6,8%", - указано в материалах ФТС.

В то же время доходы от экспорта российской меди и медных сплавов в январе - марте 2021 года выросли на 23%, составив $1,07 млрд. Экспорт никеля в январе - марте 2021 года составил 13,3 тыс. т, а в стоимостном выражении - $239,5 млн, что соответственно на 48,7% и 27,8% ниже показателей прошлого года.

Экспорт угля

По данным ФТС, экспорт Россией угля по итогам января - марта 2021 года вырос на 1,7% по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее и составил $3,15 млрд.

В натуральном выражении экспорт угля увеличился на 7,1%, до почти 50 млн т.

В марте экспорт в натуральном выражении вырос на 46,8% - до 22,5 млн т, в денежном выражении - на 60,4%, до $1,5 млрд.

Импорт каменного угля в I квартале вырос на 18,6% и достиг $95,9 млн, а в натуральном выражении снизился на 11,2%, до 4,73 млн т.

Экспорт алюминия

Объем экспорта российского алюминия в денежном выражении по итогам января - марта 2021 года увеличился по сравнению с показателем годом ранее на 39,6% и составил $1,14 млрд.

В натуральном выражении экспорт алюминия увеличился на 50,5% и достиг 724,6 тыс. т.

Крупнейшим производителем первичного алюминия в России является "Русал". В 2020 году компания произвела 3,755 млн т алюминия.

Экспорт плоского проката

Экспорт Россией плоского проката из железа и нелегированной стали в I квартале 2021 года вырос на 32,1% по сравнению с показателем аналогичного периода годом ранее и составил 2,04 млн т.

В денежном выражении экспорт плоского проката увеличился на 68,3%, до $1,26 млрд.

Импорт плоского проката из железа и нелегированной стали за отчетный период в натуральном выражении вырос на 17,2%.

Экспорт Россией полуфабрикатов из железа и нелегированной стали в I квартале 2021 года снизился на 8,6% - до 3,44 млн т. В денежном выражении экспорт полуфабрикатов увеличился на 9,7% - до $1,62 млрд.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства на фоне введения госпрограммы льготной ипотеки по ставке до 6,5%. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее €45 за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.

Как отмечал в феврале вице-премьер Марат Хуснуллин, цена металлопродукции в основном повысилась не на заводах, а у перепродавцов. По его словам, ФАС проведет проверки, есть ли нарушения. Между тем в Минфине РФ подчеркивали, что основными причинами роста цен на металл на внутреннем рынке стали ослабление рубля и изменения мировых котировок на металл.